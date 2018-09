Difesa: Kosovo, capo di Stato maggiore Esercito Farina incontra militari italiani impegnati nell'operazione Joint Enterprise (2)

- In mattinata, il generale Farina è stato a Camp Film City, a Pristina, dove ha incontrato il generale Salvatore Cuoci, attuale comandante della missione a guida Nato Kfor – e il personale italiano impiegato presso il quartier generale della missione. Il capo di Sme ha inoltre avuto l'opportunità di incontrare il presidente e il primo ministro del Kosovo, Hashim Thaci e Ramush Haradinaj, oltre a Rustem Berisha e al generale Rrahman Rama, rispettivamente ministro e comandante delle Ksf (Kosovo Security Forces). Nel pomeriggio il generale Farina ha invece salutato il personale del Multinational Battle Group West – unità multinazionale a guida italiana composta da italiani, sloveni, austriaci e moldavi, di competenza nel settore occidentale del Kosovo – nella base denominata Camp Villaggio Italia presso Peć/Peja, per poi recarsi, assieme al comandante di Kfor ed al comandante del MNBG-W, colonnello Ruggero Cucchini, in visita presso il monastero di Visoki Decani dove ha avuto un breve colloquio con l'abate Padre Sava Janjic. (segue) (Com)