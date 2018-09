Kosovo: oggi nuove proteste a Pristina per situazione nel sistema giudiziario

- E' in programma per oggi a Pristina una nuova manifestazione per protestare contro la situazione nel settore giudiziario. La proteste segue quelle di fine agosto dopo le dimissioni del procuratore speciale kosovaro Elex Blakaj, costretto a lasciare l'incarico per le sue indagini "scomode" sui veterani di guerra in Kosovo. I manifestanti, riferisce l'emittente "Rtk", continuano a chiedere le dimissioni del procuratore capo kosovaro Aleksandar Lumezi, reo di aver fatto pressioni per le dimissioni di Blakaj, ma anche del premier Ramush Haradinaj che non sarebbe favorevole alle indagini condotte dal procuratore speciale. Nei giorni scorsi è stato nominato un nuovo procuratore speciale al posto di Blakaj, ovvero Haki Gecaj. Alla manifestazione dovrebbe aderire anche il Movimento Vetevendosje, partito di opposizione in Kosovo, che ha invitato il presidente Hashim Thaci, il presidente del parlamento Kadri Veseli e il premier Haradinaj alle dimissioni, così come il procuratore capo Lumezi in quanto pedina utilizzata da questi politici. (segue) (Kop)