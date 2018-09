Kosovo: oggi nuove proteste a Pristina per situazione nel sistema giudiziario (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del Kosovo Thaci ha duramente criticato nei giorni scorsi le minacce contro il procuratore speciale Blakaj, che hanno portato alle sue dimissioni attorno al periodo di ferragosto. Commentando tramite Facebook la vicenda, Thaci ha detto che "lo Stato di diritto è la base della società democratica". "Sostengo fortemente le nostre istituzioni giudiziarie nel loro sforzo senza sosta per rafforzare l'intero sistema della giustizia affinché sia funzionale, trasparente, responsabile e goda della fiducia di tutti i cittadini", ha dichiarato Thaci. Anche il ministro della Giustizia Tahiri è intervenuto sulla vicenda sostenendo che "è inaccettabile" che un procuratore sia costretto a dimettersi dopo aver ricevuto minacce. L'ambasciatore Usa a Pristina, Greg Delawie, ha parlato delle dimissioni di Blakaj scrivendo su Twitter che si tratta di "una giornata triste per lo stato di diritto in Kosovo" (Kop)