Roma: operazione Cc nella periferia est, 4 arresti e 5 denunce

- A seguito dei gravi fatti di cronaca che si sono registrati nelle ultime 48 ore, i carabinieri della Compagnia Roma Casilina hanno eseguito un servizio di controllo del territorio a largo raggio a cui hanno preso parte decine di militari dei vari Comandi Stazione dislocati sul territorio a Est della Capitale. Il bilancio è di 4 persone arrestate e altre 5 denunciate a piede libero. Nello specifico, a finire in manette sono stati: un pregiudicato romano di 46 anni, già sottoposto agli arresti domiciliari, per le reiterate violazioni delle prescrizioni imposte dalla pena a lui inflitta; un romano di 39 anni, con precedenti, in esecuzione di un ordine di carcerazione emesso lo scorso 27 luglio dal gip di Roma con le accuse di furto ed evasione; Un nomade di origini slave di 46 anni, già ai domiciliari per pregressi reati nell’insediamento di via dei Gordiani, risultato gravato da un ordine di carcerazione emesso dal Tribunale di Roma per furto; un nomade di origini slave 23enne, domiciliato al “Casilino 900”, su mandato di arresto europeo emesso dalle Autorità tedesche per furto.Denunciati a piede libero, invece: una 23enne di Marino, controllata dai carabinieri della Stazione Roma Alessandrina nei pressi del terminal "Anagnina" per l’inottemperanza del foglio di via obbligatorio con divieto di dimora nel Comune di Roma cui era stata sottoposta; un cittadino pakistano di 41 anni, domiciliato nel campo nomadi di via dei Gordiani, sorpreso in stato di ebrezza mentre camminava lungo la via Casilina impugnando un coltello a serramanico con lama di 22 cm; due pluripregiudicati romani di 58 e 42 anni, rispettivamente sottoposti agli arresti domiciliari e alla sorveglianza speciale, sorpresi fuori dalle loro abitazioni in violazione delle prescrizioni imposte dai loro provvedimenti; un cittadino del Kosovo di 22 anni sorpreso mentre era alla guida di un’autovettura senza patente, reato, peraltro, reiterato nel tempo. Durante le attività, inoltre, sono state segnalate all’Ufficio Territoriale del Governo 3 persone in qualità di assuntori di droghe dopo essere stati sorpresi in possesso di modiche quantità di hashish, eroina e cocaina che sono state sequestrate. (Ren)