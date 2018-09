Difesa: Kosovo, capo di Stato maggiore Esercito Farina incontra militari italiani impegnati nell'operazione Joint Enterprise

- La visita odierna in Kosovo rappresenta per il capo di Stato maggiore dell'Esercito, generale di corpo d'armata Salvatore Farina, un ritorno carico di una forte componente emotiva nei luoghi che lo hanno visto comandante della missione Kfor dal 6 settembre 2013 al 3 settembre 2014. E' quanto si legge in un comunicato stampa, secondo cui l'incontro con i militari italiani impiegati in Kosovo, è stata l'occasione per esprimere la propria soddisfazione nei confronti dell'operato svolto dagli uomini e dalle donne dell'Esercito e anche di Aeronautica, Marina e Carabinieri; "More Togheter" così come recitava il motto scelto dallo stesso generale Farina nel suo periodo di comando in questa missione, al fine di esaltare la collaborazione e il dialogo tra tutti gli attori responsabili della sicurezza e del progresso del Kosovo. (segue) (Com)