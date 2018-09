Difesa: Kosovo, capo di Stato maggiore Esercito Farina incontra militari italiani impegnati nell'operazione Joint Enterprise (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'operazione Kfor a guida Nato, denominata "Joint Enterprise" vede la partecipazione di circa 4000 soldati di 28 Paesi differenti; il contingente italiano consta di poco più di 500 militari delle varie forze armate, attualmente impiegati in diverse unità multinazionali a guida italiana - Multinational Battle Group West (MNBG-W), Multinational Specialized Unit (MSU) dell'Arma dei Carabinieri, Joint Regional Detachment – South East (JRD - Se) – oltre che in numerosi incarichi di responsabilità presso il quartier generale di Priština/Prishtinë. (Com)