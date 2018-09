Kosovo: divergenze tra maggioranza e opposizione favoriscono linea presidente Thaci su dialogo con Serbia

- Il Kosovo appare sempre più diviso sulla linea da seguire in vista dell’imminente ripresa del dialogo mediato dall’Unione europea sulla normalizzazione dei rapporti con la Serbia. Il 7 settembre è in programma a Bruxelles l’incontro tra l’Alto rappresentante per la politica estera Ue Federica Mogherini e i presidenti di Kosovo e Serbia, Hashim Thaci e Aleksandar Vucic, ma il governo di Pristina contesta alcune posizioni "pericolose" avanzate dal capo dello Stato e non ritiene che egli abbia piena libertà nei negoziati. Da una parte ci sono le divergenze tra Thaci e il primo ministro Ramush Haradinaj, i quali hanno visioni opposte e apparentemente inconciliabili sulla possibilità di negoziare con Belgrado “correzioni” ai confini serbo-kosovari. Dall’altra parte la distanza tra la linea proposta dal governo di Pristina e quella dell’opposizione parlamentare, che sta indebolendo ulteriormente la posizione di Haradinaj anche nella “sfida” contro Thaci e la sua proposta di correzione ai confini. (segue) (Kop)