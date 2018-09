Serbia-Stati Uniti: senatore Johnson a Belgrado il 10 e 11 settembre

- Il senatore statunitense Ron Johnson sarà in visita a Belgrado il 10 e 11 settembre. Lo ha confermato l'ambasciata Usa in Serbia all'emittente "Radio free Europe". Johnson, che è a capo del Comitato per la sicurezza nazionale del senato Usa, sarà in Serbia nell'ambito di un più ampio "tour" nella regione che lo vedrà anche in Grecia, ex Repubblica jugoslava di Macedonia e Kosovo. (Seb)