Serbia-Russia: ambasciatore russo a Belgrado, Putin in visita a ottobre o novembre (3)

- Già alla fine di agosto il ministro degli Esteri russo Sergej Lavrov. durante una conferenza stampa a Sochi con l'omologo serbo Ivica Dacic, ha confermato i preparativi per la visita del presidente russo in Serbia. "L'incontro è stato attivamente preparato", ha dichiarato Lavrov. Il capo della diplomazia russa ha sottolineato che Mosca e Belgrado mantengono rapporti molto ravvicinati nell'industria della difesa. Secondo quanto riferito in precedenza dalla stampa locale, il presidente serbo Aleksandar Vucic si recherà il 15 settembre a Mosca per discutere con l'omologo Putin la questione del "Kosovo". Il quotidiano "Vecernje novosti" ha scritto che "il tema del Kosovo sarà centrale durante l'incontro tra i due capi di Stato". (segue) (Seb)