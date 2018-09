I fatti del giorno - Balcani

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Serbia-Kosovo: fonti stampa, accordo definitivo dovrà essere secondo diritto internazionale - L'accordo definitivo sulla normalizzazione dei rapporti fra Belgrado e Pristina dovrà essere in linea con quanto prevede il diritto internazionale: è quanto confermato da fonti riservate di Bruxelles alla stampa serba. "I parametri dell'accordo prevedono che deve esistere il consenso di entrambe le parti, che (l'accordo) deve essere in linea con il diritto internazionale e che deve avere il sostegno della comunità internazionale, compresa la regione", hanno dichiarato le fonti aggiungendo che l'accordo dovrebbe essere raggiunto entro la fine dell'anno o al più tardi all'inizio del 2019. Secondo altre fonti citate in precedenza dall'agenzia di stampa "Tanjug", l'accordo finale fra Belgrado e Pristina potrebbe contenere degli elementi vincolanti per la formazione di una comunità autonoma di municipi serbi in Kosovo. (segue) (Res)