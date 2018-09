Difesa: missione Kfor, Cimic italiano lavora a sostegno delle scuole in Kosovo

- Il Cimic (Civilian Military Cooperation) del Multinational Battle Group West – unità multinazionale a guida italiana composta da italiani, sloveni, austriaci e moldavi della missione Nato Kosovo Force (Kfor) – è stato impegnato in questi giorni in diverse attività in favore degli istituti scolastici locali, con l'intento di contribuire in modo positivo al miglioramento delle condizioni con cui i giovani studenti del Kosovo affronteranno l'anno scolastico appena cominciato. Lo riferisce un comunicato stampa. In particolare, durante il periodo di vacanze estive, team specializzati appartenenti al Gsa (Gruppo supporto di aderenza) – l'unità cui è devoluto il sostegno logistico del contingente italiano in Kosovo – hanno effettuato la disinfezione e la disinfestazione di alcuni istituti scolastici nella regione occidentale del Kosovo, tra cui le scuole "Tete Marsi" di Peć/Peja, "Haxhi Zeka" di Istok/Istog; "Edmond Xhoxha" della municipalità di Junik e "Haxhi Zeka" del villaggio di Zahac/Zahaq che, nel loro complessivo, ospitano più di 3000 bambini. Le scuole sono strutture dove è indispensabile il controllo attento di ogni tipo di infestante: questi luoghi, ospitando i bambini il cui sistema immunitario è ancora in fase di sviluppo e consolidamento, rappresentano una criticità non trascurabile per la salute pubblica. (segue) (Com)