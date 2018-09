Difesa: missione Kfor, Cimic italiano lavora a sostegno delle scuole in Kosovo (2)

- Con l'iniziare dell'anno scolastico, sono stati poi donati diversi materiali d'arredamento (prevalentemente banchi, sedie, scrivanie e armadi) alle scuole medie ed elementari di Peć/Peja e Zahac/Zahaq, ed è prevista nei prossimi giorni l'inaugurazione di un progetto Cimic iniziato qualche tempo fa, che ha permesso la ristrutturazione di tutti gli infissi dell'istituto di Budisavci/Budisallci (per un totale di 45 tra porte e finestre). Attività di questo tipo sono uno dei tanti progetti realizzati dalla branca Cimic (Cooperazione civile e militare) del contingente italiano in Kosovo, attualmente su base quinto Reggimento Alpini e comandato dal colonnello Ruggero Cucchini, attività molto importanti poiché contribuiscono significativamente al bene della collettività e al supporto dei servizi essenziali alla popolazione: l'istruzione, nella fattispecie, è un fondamento essenziale per la crescita del Paese. (Com)