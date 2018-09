Kosovo: oggi nuove proteste a Pristina per situazione nel sistema giudiziario (3)

- Secondo quanto spiegato nei giorni scorsi dall'ex procuratore kosovaro Blakaj, come riportato dall'emittente "N1", le sue dimissioni sono state un messaggio e una protesta in seguito alle minacce ricevute per le sue indagini sui veterani di guerra del conflitto degli anni 1998-1999. Blakaj avrebbe ricevuto minacce di morte da ex esponenti dell'Esercito di liberazione del Kosovo (Uck). "Perché ti preoccupi del denaro statale?, non è preso da te", alcune delle accuse ricevute, a detta di Blakaj, in relazione alle indagini sugli abusi nella concessione dello status di veterano di guerra in Kosovo. L'ex procuratore speciale ha spiegato inoltre di essere stato convocato urgentemente durante le indagini dal procuratore capo del Kosovo Lumezi, il quale gli avrebbe ricordato che il presidente del parlamento Kadri Veseli non avrebbe dovuto essere chiamato in causa come testimone in quanto coperto dall'immunità. Ma secondo Blakaj, in base alla Costituzione kosovara, "mai, nessuno, in alcuna circostanza avrà garantita l'immunità per attività penali". (segue) (Kop)