Kosovo-Stati Uniti: presidente parlamento Veseli riceve ambasciatore Delawie, focus su dialogo con Belgrado

- Il presidente del parlamento kosovaro Kadri Veseli ha ricevuto l'ambasciatore degli Stati Uniti in Kosovo, Greg Delawie. Lo ha confermato lo stesso Veseli con un messaggio pubblicato sul suo profilo Facebook. Al centro dei colloqui, la fase finale del dialogo tra Pristina e Belgrado. Veseli ha riconfermato l'impegno delle istituzioni del Kosovo nella fase finale del dialogo per la normalizzazione dei rapporti tra i due paesi. “E’ fondamentale avere un consenso e una piattaforma comune come in questa fase”, ha scritto Veseli sottolineando che gli Stati Uniti sostengono “con successo la conclusione del dialogo, che garantisce stabilità e pace nei Balcani, mentre apre la via al Kosovo per l'adesione all'Onu, alla Nato e all'Ue", ha chiarito il presidente del parlamento di Pristina.(Kop)