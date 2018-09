I fatti del giorno - Balcani (5)

- Serbia-Kosovo: fonti stampa, accordo finale potrebbe contenere elementi su formazione comunità municipi serbi - L'accordo finale fra Belgrado e Pristina potrebbe contenere degli elementi vincolanti per la formazione di una comunità autonoma di municipi serbi in Kosovo: lo rivela l'agenzia di stampa serba "Tanjug" citando fonti riservate a Bruxelles. Il prossimo incontro fra i presidenti di Kosovo e Serbia, rispettivamente Hashim Thaci e Aleksandar Vucic, si terrà il 7 settembre a Bruxelles con la mediazione delle autorità europee: in quell'occasione, secondo le fonti, dovrebbero essere definite le basi dell'accordo definitivo per la normalizzazione dei rapporti fra Belgrado e Pristina. "Il focus è nell'individuazione di un compromesso attraverso il quale si possa arrivare ad una normalizzazione onnicomprensiva", hanno detto le fonti. I circoli diplomatici europei, proseguono le fonti dell'agenzia, vedono questa fase del dialogo fra Belgrado e Pristina come "intensa", guidata dall'obiettivo di arrivare a delle posizioni comuni circa un accordo legalmente vincolante. (Res)