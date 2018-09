Kosovo-Serbia: ministro Estrei Pacolli, avanti con squadra negoziale ma non ha competenze su divisione territorio

Il ministro degli Esteri kosovaro Behgjet Pacolli e leader dell'Alleanza per un Nuovo Kosovo (Akr) ha confermato il sostegno del suo partito per la squadra negoziale nell'ambito della fase finale del dialogo tra Belgrado e Pristina. Secondo quanto riportato dal sito di informazione "Kallxo", Pacolli ha anche sottolineato che la delegazione kosovara non ha "alcuna competenza" per negoziare eventuali modifiche territoriali del paese. Il capo della diplomazia di Pristina ha aggiunto che spetterà al parlamento di Pristina l'approvazione della composizione della squadra negoziale, nonostante le obiezioni dell'opposizione. "Il cambiamento dei confini non implica la divisione ma è forse finalizzato alla demarcazione. Non vedo differenze tra la correzione dei confini e la demarcazione. Se i serbi hanno il loro presidente a capo del dialogo, lo faremo anche noi", ha affermato Pacolli.