Kosovo: sessione straordinaria parlamento, focus su approvazione nuovo team per negoziati con Serbia

- L'approvazione del nuovo team scelto dal governo del Kosovo per condurre il dialogo sulla normalizzazione dei rapporti con la Serbia: sarà questo uno degli argomenti di confronto oggi nel parlamento di Pristina nell'ambito della seduta straordinaria convocata ieri. Il quotidiano "Epoka" riferisce che il governo del Kosovo ha nominato ieri una nuova squadra per condurre il negoziato sulla normalizzazione dei rapporti con la Serbia a Bruxelles. Il vicepremier Fatmir Limaj è stato individuato dal governo di Pristina quale nuovo capo negoziatore, mentre il suo vice dovrebbe essere l'altro vicepremier Enver Hoxhaj. Componenti del team per i negoziati a Bruxelles saranno anche il ministro degli Esteri Behgjet Pacolli e l'ex capo negoziatore Avni Arifi. Il primo ministro Ramush Haradinaj non fa parte del team e ha ribadito che nessuno nell'ambito di questo processo ha il mandato per discutere su una modifica dei confini tra Kosovo e Serbia. (segue) (Kop)