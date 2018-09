Libia: Varvelli (Ispi) a "il Giornale", un paese che può trovare pace solo col modello Kosovo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Guardare con una lente che non è quella dell'Occidente. "E' questa la svista più grave, quella che confonde e induce all'errore". Arturo Varvelli, corresponsabile dell'Osservatorio sul Mediterraneo e Medio Oriente dell'Istituto per gli studi di politica internazionale (Ispi), considerato uno dei massimi esperti di Libia, in una intervista a "il Giornale" legge in controluce gli scontri di Tripoli, le mosse dei ribelli, la paura e la preoccupazione del mondo che trema davanti a un paese sul punto di scoppiare, gli interessi dell'Europa in bilico, i flussi migratori come una spada di Damocle che ci pende addosso. "E purtroppo non è niente di inaspettato". La Libia - spiega - è un paese tribale, e questo deve essere il punto di partenza per ogni discussione, altrimenti non si capisce la spinta delle forze che si muovono: "Ma c'è un però, una sorta di evoluzione moderna delle tribù. Durante il conflitto con Gheddafi è cambiato tutto. Nelle città le tribù si sono 'imbastardite' per così dire. Si sono cioè alleate con le milizie armate. Sono nate unioni non più su base familiare, ma tra vicini. Mettersi nella squadra di chi aveva le armi era più importante del legame di sangue. E questo ovviamente ha cambiato tutti gli assetti. Al Sud invece è diverso, lì le tribù sono ancora forti e contano, perché c'è ancora molto localismo". (segue) (Res)