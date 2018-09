Libia: Varvelli (Ispi) a "il Giornale", un paese che può trovare pace solo col modello Kosovo (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Quindi sono più forti le milizie delle tribù: "Esattamente. A Tripoli ad esempio le tribù contano ma sono più forti le milizie sorte nel 2011, durante il conflitto per la spartizione del potere. A Misurata resta un orientamento basato sulla tribù". Su centotrenta quelle davvero decisive sono trenta e rappresentano più un elemento sociale che politico. A scatenare la crisi questa volta è stata la Settima Brigata che si sente esclusa: "Ma di fatto il meccanismo è sempre lo stesso: manca il monopolio dell'uso della forza. Ovviamente le parti lottano. Un gioco di potere tra loro. Le milizia che si sente esclusa vuole ridistribuire il dominio. Poi, a peggiorare il tutto, ci sono forze esterne che fomentano, le potenze straniere, arabe ed europee e ognuna ha la sua tribù protetta". Ma non c'è un elemento religioso in questa lotta: "No. E' puro gioco di potere. Un gioco a somma zero. Come nella saga in 'The Game of Thrones', la battaglia all'ultimo sangue per il comando. Non ci sono motivi di fede religiosa ma solo di dominio. Chi controlla il petrolio, chi le banche. E' una guerra su tutti i fronti, dove tutto si mescola di continuo". (segue) (Res)