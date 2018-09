Libia: Varvelli (Ispi) a "il Giornale", un paese che può trovare pace solo col modello Kosovo (3)

- L'errore principale dell'Europa è quello di ostinarsi a parlare ognuno con la propria tribù: "L'Italia che sostiene una fazione opposta rispetto a quella sostenuta dalla Francia. Non solo non si trova una politica comune, ma addirittura alimenta la crisi interna. Così è evidente che non funzionerà mai". E' come se l'Occidente si ostinasse a non vedere: "Il paese è come una torta divisa a fette. E' gravissimo non aver capito che coinvolgere le milizie è l'unica via d'uscita. Manca la visione d'insieme. Unire a un unico tavolo le tribù, scendere a un compromesso con le milizie. Ascoltare le varie voci. E considerare un fatto determinante: che ormai non si fidano del proprio vicino. Bisogna disinnescare questo meccanismo". Le elezioni del 10 dicembre auspicate dalla Francia potrebbero essere una soluzione ma l'esperto non ci crede: "Anzi, penso che possa essere una prova che il paese non solo non riuscirebbe a sostenere ma che sarebbe solo dannosa. Occorre prima risolvere il problema alla radice altrimenti un leader non riconosciuto dalle parti non avrebbe nessun senso se non quello di acuire le tensioni". Bisognerebbe trasformare le milizie da attori militari ad attori politici: "Come è successo in Kosovo. I militari sono diventati politici. Un percorso complesso certo, ma l'unica via che vedo praticabile e possibile", ha concluso Varvelli. (Res)