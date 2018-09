I fatti del giorno - Balcani

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Kosovo-Serbia: commissario Ue Hahn, accordo bilaterale deve contribuire a stabilità Balcani - La soluzione delle controversie tra Kosovo e Serbia deve contribuire alla stabilità dell'intera regione dei Balcani occidentali: lo ha ribadito il commissario Ue all'Allargamento, Johannes Hahn, in un'intervista all'emittente "Radio Free Europe". Secondo Hahn, Pristina e Belgrado hanno un certo margine di libertà per trovare un accordo bilaterale, motivo per cui non si potrebbe escludere del tutto un negoziato su modifiche territoriali: la priorità - ha rimarcato - è la stabilità nei Balcani "perché alla fine l'obiettivo è che tutti i sei paesi della regione entrino a fare parte dell'Ue". "Una soluzione deve contribuire alla stabilità regionale e non si può pensare ad un accordo a spese degli altri", ha osservato Hahn. Secondo il commissario Ue, è auspicabile il raggiungimento di un accordo tra Kosovo e Serbia entro la fine della prossima estate, "per poi andare avanti con nuovi passi". (segue) (Res)