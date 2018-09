Serbia-Fyrom: presidente serbo Vucic, Belgrado e Skopje "amici e strategicamente vicini"

- La Serbia e l'ex Repubblica jugoslava di Macedonia (Fyrom) sono due paesi amici e strategicamente vicini. Lo ha detto il presidente serbo Aleksandar Vucic nel corso dell'incontro con il premier macedone Zoran Zaev avvenuto ieri presso il velico di frontiera di Tabanovce-Presevo. Secondo l'emittente serba "Rts", il premier macedone ha ribadito i legami amichevoli fra i due paesi, aggiungendo che Skopje sostiene una soluzione positiva per la questione del Kosovo. Il presidente Vucic ha osservato che dal punto di vista economico la Serbia farà il possibile per far crescere ulteriormente lo scambio commerciale fra i due paesi. Vucic ha poi osservato che "i rapporti fra Serbia e Macedonia sono positivi, ma devono essere ancora migliori". L'impegno dei cittadini serbi, ha aggiunto, è quello di avere i migliori rapporti possibili fra Belgrado e Skopje. L'incontro di ieri fra Zaev e Vucic ha segnato l'avvio del processo di cooperazione nella gestione del traffico frontaliero "One Stop Shop". (Seb)