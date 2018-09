Kosovo-Serbia: movimento Vetevendosje annuncia proteste contro "scambio territori" (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "L'adesione Ue dei paesi dei Balcani occidentali può avvenire solamente dopo la risoluzione delle dispute bilaterali e quindi dopo la demarcazione dei confini tra tutti i paesi", ha dichiarato in precedenza il presidente kosovaro, Hashim Thaci, in un'intervista al portale d'informazione "European Western Balkans". "Il Kosovo deve chiudere il capitolo del conflitto con la Serbia in un modo permanente e sostenibile. La nostra Repubblica è un fatto nelle relazioni internazionali. E' stata riconosciuta da 116 Stati membri dell'Ue ed è parte di diverse organizzazioni internazionali, dal Fondo monetario internazionale, alla Banca mondiale, alla Commissione di Venezia e al processo di Berlino", ha affermato Thaci secondo cui "il 92 per cento dei cittadini del Kosovo vuole l'adesione all'Ue ed alla Nato". Secondo il presidente kosovaro, "Belgrado "vuole mantenere lo status quo, ma questo limbo non è più tollerabile". "Dobbiamo demarcare un confine di 400 chilometri tra le due Repubbliche e alla fine avremo il Kosovo nell'Onu", ha aggiunto. (segue) (Kop)