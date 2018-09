I fatti del giorno - Balcani (2)

- Kosovo-Serbia: movimento Vetevendosje annuncia proteste contro "scambio territori" - Il principale partito di opposizione in Kosovo, il movimento Vetevendosje, ha annunciato una serie di proteste in funzione di arginare qualsiasi dibattito sullo scambio dei territori con la Serbia, nell’ambito della fase finale del dialogo tra Pristina e Belgrado. Secondo quanto riportato dal quotidiano “Koha Ditore” i parlamentari di Vetevendosje intendono così contrastare la questione di un ipotetico scambio di territori che potrebbe essere discussa durante il prossimo incontro tra i presidenti di Kosovo e Serbia, Hashim Thaci e Aleksandar Vucic, in programma a Bruxelles. Nel frattempo, su richiesta della L'Alleanza democratica del Kosovo (Dsk), l'Assemblea di Pristina si riunirà domani in una sessione straordinaria nel tentativo di impedire "lo scambio di territori" o la "correzione dei confini". (segue) (Res)