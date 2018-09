Balcani: dialogo su Kosovo si ripercuote su scena politica Bosnia e riaccende polemiche a un mese da elezioni (2)

- Il partito leader della maggioranza nella Repubblica Srpska sta infatti entrando nel mese della campagna elettorale con migliaia di manifestanti che da più di cinque mesi si radunano ogni sera in piazza a Banja Luka contestando le istituzioni guidate dall'Snsd che avrebbero occultato le prove riguardanti l'uccisione del ventunenne David Dragicevic, scomparso il 17 marzo nella capitale dell'entità serba. Secondo l'opinionista di Sarajevo, Senad Pecanin, "la prospettiva di modifiche ai confini della regione balcanica hanno fatto venire l'acquolina alla bocca anche al presidente della Repubblica Srpska Milorad Dodik". Pecanin ha affermato in un testo pubblicato dal sito dell'emittente di Podgorica "Cdm" che "se il principio secondo cui i confini tra la Serbia e il Kosovo non è più valido, lo stesso principio potrebbe essere sfruttato per tentare di risolvere le tensioni tra Sarajevo e Banja Luka". (segue) (Bos)