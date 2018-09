Balcani: dialogo su Kosovo si ripercuote su scena politica Bosnia e riaccende polemiche a un mese da elezioni (4)

- Oggi è arrivata la replica del primo ministro della Bosnia, il musulmano Denis Zvizdic, secondo cui "si tratta di un nuovo tentativo di minare la sovranità della Bosnia e i rapporti di buon vicinato". Zvizdic ha affermato, in una dichiarazione riportata dal sito di informazione "Klix", che "l'epoca in cui le decisioni che riguardano la Bosnia venivano prese altrove è ormai passata e non tornerà di sicuro". Zvizdic ha invitato "coloro che fantasticano sulle divisioni, scambi di territori e tracciamento di nuovi confini a orientarsi verso la promozione della cooperazione regionale e il proseguimento delle integrazioni euro-atlantiche". Secondo l'ex alto rappresentante internazionale in Bosnia Wolfgang Petrirsch, "il dialogo tra la Serbia e il Kosovo, guidato dall'Unione europea, non può in nessun modo essere messo in correlazione con la Repubblica Srpska e la Bosnia". Petrirsch ha detto al sito di informazione "Klix" che "nel primo caso, entrambe le parti vogliono una soluzione, mentre in Bosnia abbiamo soltanto Dodik che vuole qualcosa, che però non riuscirà mai a ottenere". (segue) (Bos)