Balcani: dialogo su Kosovo si ripercuote su scena politica Bosnia e riaccende polemiche a un mese da elezioni (8)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Vucic è tornato ad assicurare che ogni accordo tra Pristina e Belgrado non mette a rischio i confini di "Croazia, Bosnia o altri paesi della regione". "Dobbiamo risolvere il nostro problema con gli albanesi per il bene dell'intera regione dei Balcani", ha spiegato Vucic, dicendosi tuttavia ancora "molto pessimista" in considerazione di "tutte le difficoltà" che ci possono essere nel siglare un accordo ed esprimendo il timore che a Belgrado la popolazione possa essere contraria ad un'intesa. Secondo il presidente serbo, la soluzione sarà inevitabilmente "dolorosa per entrambe le parti", in quanto si tratta di un compromesso. Ma a suo parere, l'Ue dovrebbe sostenere Pristina e Belgrado in questi sforzi in quanto "un conflitto congelato non può durare per sempre". "La Serbia è insieme al Montenegro tra i paesi guida del processo di adesione Ue nei paesi dei Balcani occidentali", ha rimarcato Vucic auspicando che l'intera regione possa progredire per diventare ancora più attraente per gli investitori stranieri. (Bos)