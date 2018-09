Kosovo: Ufficio presidenza parlamento si riunisce per discutere richiesta sessione straordinaria

- L’Ufficio di presidenza dell'Assemblea nazionale di Pristina si riunisce oggi per discutere la richiesta di una sessione straordinaria da tenersi domani per discutere dell'impegno del presidente kosovaro Hashim Thaci a favore di un possibile "scambio di territori" o "correzione dei confini" tra il Kosovo e la Serbia. I partiti di opposizione, L'Alleanza democratica del Kosovo (Dsk), il movimento Vetevendosje e il Partito Socialdemocratico del Kosovo, hanno presentato la scorsa settimana la richiesta di una sessione straordinaria per domani 4 settembre. Secondo quanto riferito dall’agenzia di stampa “Kosovapress”, si prevede che durante la sessione straordinaria il parlamento adotti una risoluzione che impedisca al presidente Thaci di discutere i confini tra i due paesi.(Kop)