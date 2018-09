Kosovo: presidente parlamento Veseli conferma sessione straordinaria domani per discutere “scambio di territori”

- Il presidente del parlamento kosovaro, Kadri Veseli, ha confermato che domani il parlamento di Pristina si riunirà in via straordinaria per discutere una risoluzione contro l’ipotesi di uno “scambio di territori” tra Kosovo e Serbia. Secondo quanto riferito dal portale di informazione “Gazeta Express”, Veseli ha confermato che la sessione straordinaria del parlamento si terrà domani per discutere la recente proposta del presidente Hashim Thaci sullo scambio di territori o "correzione delle frontiere" con la Serbia durante il dialogo agevolato dall'Ue a Bruxelles con la controparte serba, Aleksandar Vucic. Veseli ha quindi chiarito che l’Ufficio di presidenza ha assecondato le richieste dell’opposizione. "Abbiamo agito su richiesta delle opposizioni e avremo una sessione straordinaria", ha spiegato brevemente Veseli ai giornalisti. (segue) (Kop)