Romania: ministro Esteri su questione Kosovo, soluzione migliore è accordo bilaterale con Serbia

- La soluzione migliore per la questione del Kosovo è un accordo bilaterale con la Serbia, che aiuterà i paesi che non l'hanno riconosciuta a prendere una decisione definitiva su questo tema. Lo ha detto il ministro degli Esteri romeno, Teodor Melescanu. "Siamo molto incoraggiati dai recenti incontri tra il presidenti Vucic e Thaci. Penso che la soluzione migliore sia un accordo bilaterale", ha detto Melescanu aggiungendo che un tale accordo fra Serbia-Kosovo aiuterebbe anche altri Stati a prendere una decisione definitiva su questo tema. Melescanu ha parlato di uno dei principali temi affrontati nel corso della riunione, vale a dire l'allargamento dell'Ue nei Balcani occidentali. "Non nascondo il fatto che la Romania è un forte sostenitore della politica di allargamento dell'Unione europea e, dal nostro punto di vista, i Balcani occidentali sono una parte importante dell'Europa", ha detto il capo della diplomazia di Bucarest, che ha affrontato questo problema nel contesto della presidenza romena del Consiglio dell'Ue. (segue) (Rob)