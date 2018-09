Kosovo-Serbia: movimento Vetevendosje annuncia proteste contro "scambio territori" (2)

- Il Dsk è riuscita nei giorni scorsi ad ottenere il sostegno degli altri partiti politici dell'opposizione kosovara per tenere una riunione straordinaria del parlamento di Pristina. Tale sessione di lavori è finalizzata a confermare "l'indivisibilità" del territorio del Kosovo. La proposta del Dsk è stata sostenuta in particolare da Movimento Vetevendosje e dal Partito socialdemocratico e prevede una sessione di lavori straordinaria prima della ripresa regolare dei lavori dell'Assemblea nazionale di Pristina il 7 settembre. La richiesta è avvenuta alla luce del dibattito sulla possibilità di uno "scambio di territori" tra Kosovo e Serbia per raggiungere un accordo sulla normalizzazione dei rapporti. (segue) (Kop)