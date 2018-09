Serbia: opposizione forma blocco politico trasversale Alleanza per la Serbia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E' stata sottoscritta ieri a Belgrado la costituzione dell'Alleanza per la Serbia: Secondo l'emittente "Rts", il documento è stato firmato da nove fra partiti, movimenti e sigle sindacali all'opposizione nella scena politica nazionale. Promotore del blocco è Dragan Djilas, ex leader del Partito democratico e già sindaco della capitale Belgrado. L'Alleanza per la Serbia si ripropone di offrire un'opportunità di cambiamento per i cittadini che si recheranno alle urne nelle prossime elezioni indette nel paese. L'Alleanza è composta da nove membri a cui sarà affidata a rotazione la presidenza. I componenti sono, oltre a Djilas, anche il presidente del Partito democratico Zoran Lutovac, del Partito popolare Vuk Jeremic, del movimento Dveri Bosko Obradovic, della Sinistra della Serbia Borko Stefanovic, del Movimento per la svolta Janko Veselinovic, del Movimento popolare dei serbi in Kosovo Slavisa Ristic, del movimento Insieme per la Serbia Nebojsa Zelenovic, Serbia sana di Milan Stamatovic e Movimento dei lavoratori Sloga Zeljko Veselinovic.(Seb)