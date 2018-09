Kosovo-Serbia: stampa locale, presidente Vucic in visita a Pristina il 9 settembre dopo incontro con omologo Thaci

- Il presidente serbo Aleksandar Vucic potrebbe visitare il Kosovo il prossimo 9 settembre, due giorni dopo avere incontrato l’omologo kosovaro Hashim Thaci a Bruxelles, nell'ambito del dialogo tra Belgrado e Pristina sotto la mediazione dell’Unione europea. Lo ha dichiarato un consigliere del ministro degli Esteri del Kosovo, Behgjet Pacolli, al sito di informazione "Lajmi.net", chiarendo che a Vucic sarebbe stato concesso il permesso di entrare in Kosovo. I rappresentanti della Lista serba hanno detto in precedenza che Vucic si recherà in Kosovo per annunciare la sua posizione su un accordo finale con il Kosovo. Alcuni media serbi hanno riferito che durante la visita, Vucic avrebbe annunciato il suo piano sul Kosovo. (segue) (Kop)