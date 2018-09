Kosovo-Serbia: stampa locale, presidente Vucic in visita a Pristina il 9 settembre dopo incontro con omologo Thaci (4)

- Haradinaj ha poi sottolineato che "il continuo dibattito pubblico sulla nuova demarcazione dei confini e gli scambi di territori è un invito per nuove tragedie nei Balcani, e porta alla destabilizzazione, all'insicurezza e mette a rischio gli investimenti politici a lungo termine per la sicurezza, la stabilità e la pace nei Balcani". Il premier ha poi ribadito la sua intenzione "a proseguire a contestare con forza queste idee distruttive. Faccio appello a tutti i paesi amici e alle istituzioni internazionali che hanno contribuito per il Kosovo, di opporsi a queste idee e non permettano che raggiungono ai livelli decisionali", ha scritto Haradinaj. (Kop)