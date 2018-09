Balcani: dialogo su Kosovo si ripercuote su scena politica Bosnia e riaccende polemiche a un mese da elezioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le dichiarazioni rilasciate nell'ultimo mese dai presidenti di Serbia e Kosovo, Aleksandar Vucic e Hashim Thaci, sulla "revisione delle frontiere" hanno riacceso polemiche anche all'interno della Bosnia. I leader della Repubblica Srpska, l'entità serba della Bosnia, da un lato, e i rappresentanti politici dei bosniaci musulmani, dall'altro lato, si sono riappropriati della questione dello "scambio di territori" tra Kosovo e Serbia, dopo che Belgrado e Pristina ne hanno già preso le distanze, per riportare il discorso politico bosniaco sulle tracce dello scontro etnico. Il tutto a un mese dalle elezioni parlamentari e presidenziali bosniache. I parallelismi tra le prospettive che si delineano per il Kosovo e la situazione nella Repubblica Srpska sono stati tracciati anche dal presidente dell'entità serba Milorad Dodik, in un momento particolarmente delicato per il suo schieramento, l'Alleanza dei social-democratici indipendenti (Snsd). (segue) (Bos)