Kosovo-Serbia: movimento Vetevendosje annuncia proteste contro "scambio territori" (3)

- Nonostante la volontà del presidente kosovaro Hashim Thaci, l'opposizione, ed in buona parte anche il governo, sono contrari a proposte che "mettano a rischio gli attuali confini del Kosovo". "Proporremo l'adozione di una risoluzione che dovrebbe confermare che il Kosovo è un territorio unico che non può essere diviso e che nessuno ha il mandato per negoziare una sua ripartizione", ha dichiarato in precedenza il capogruppo del Dsk, Avdullah Hoti. "Thaci si deve fermare: il negoziato sul territorio del Kosovo è incostituzionale", ha aggiunto invitando il parlamento "a impedire che venga messo a rischio la sovranità e l'integrità territoriale del Kosovo". (segue) (Kop)