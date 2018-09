Kosovo-Serbia: stampa locale, presidente Vucic in visita a Pristina il 9 settembre dopo incontro con omologo Thaci (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sulla questione ci sono stata polemiche nei giorni scorsi tra il premier kosovaro Ramush Haradinaj e Thaci. In un post su Facebook, Haradinaj ha ribadito la sua posizione contraria, mentre Thaci ha replicato scrivendo sempre su Facebook che "alcuni individui stanno tentando di alimentare panico e incertezze". A parere del premier, il Kosovo "ha pagato un caro prezzo per la pace che abbiamo oggi, e non vogliamo entrare nuovamente in pericolosi scenari per poi chiedere un altro intervento della Nato. Il riconoscimento reciproco e una pace sostenibile dovrebbe essere l'unico risultato credibile di un accordo con la Serbia". (segue) (Kop)