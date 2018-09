Balcani: dialogo su Kosovo si ripercuote su scena politica Bosnia e riaccende polemiche a un mese da elezioni (3)

- Lo stesso Dodik ha affermato recentemente che "il popolo serbo deve avere delle linee guida comuni, indipendentemente dal luogo in cui viviamo". Dodik ha detto, in una dichiarazione riportata dall'emittente "Rts", che "il primo obiettivo è quello della demarcazione, dato che i popoli che vivono accanto a noi, tentano di costruire le proprie nazioni basandosi esclusivamente su una politica anti-serba". Secondo Dodik, "questo vale per i croati, per i bosniaci musulmani, per gli albanesi, e persino per i montenegrini e per i macedoni". Dodik ha precisato che "la riaffermazione degli interessi del popolo serbo deve riguardare la Repubblica Srpska, la Serbia, i quattro comuni serbi in Kosovo e l'interesse nazionale serbo in Montenegro". Dodik ha inoltre affermato ieri che la questione dei confini tra la Serbia e la Repubblica Srpska "è un problema che non riguarda Sarajevo (ovvero le istituzioni centrali bosniache) ma soltanto noi e sarà come dirà la Serbia". (segue) (Bos)