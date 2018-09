Balcani: dialogo su Kosovo si ripercuote su scena politica Bosnia e riaccende polemiche a un mese da elezioni (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo Petrirsch, "Dodik è del tutto isolato: si trova sulla cosiddetta lista nera degli Stati Uniti e viene utilizzato ancora dalla sola Russia, con l'unico obiettivo di provocare l'Ue, ma nemmeno Bruxelles si lascia ormai provocare in modo tanto facile". Parlando degli scenari per il Kosovo, Petrirsch ha affermato che "si parla per la prima volta di uno scambio pacifico di territori, ma su questo punto sono molto scettico". D'altro lato, "se i due paesi presentano un piano accettabile per i rispettivi cittadini, e se l'Ue si trova d'accordo, un piano del genere deve essere seriamente preso in considerazione, tenendo a ogni modo presente il potenziale impatto su Sarajevo, Skopje o Podgorica". (segue) (Bos)