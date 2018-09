Kosovo-Serbia: presidente Thaci riceve leader coalizione di governo, restano divergenze su questione "spartizione territori" (6)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il Kosovo è determinato a raggiungere un accordo legalmente vincolante con la Serbia", ha dichiarato Thaci secondo cui "questo è il momento" per tale sviluppo. "Abbiamo una finestra stretta per sfruttare questa opportunità - ha precisato Thaci -. Non è per niente facile; ma è molto, molto difficile. Per questo tutti devono sostenere tale confronto". Secondo quanto riportato dal quotidiano "Politico", il commissario Ue Hahn ha cercato di avere un approccio "diplomatico", nel suo intervento al panel nel forum di Alpbach, sottolineando che niente può essere escluso in questa fase ancora iniziale dei negoziati tra Serbia e Kosovo. La priorità, ha precisato, è assicurare che ogni eventuale accordo non porti ad una destabilizzazione dei Balcani occidentali. "I paesi della regione, gli Stati membri dell'Ue e altri paesi nel mondo, non dovrebbero opporsi o essere spaventati da un potenziale accordo pacifico tra Kosovo e Serbia, anche se tale intesa dovesse includere correzioni ai confini", ha rimarcato il presidente del Kosovo assicurando che un tale accordo "non sarà in ogni caso tracciato lungo linee etniche". "Il Kosovo rimarrà una società multietnica", ha concluso Thaci. (Kop)