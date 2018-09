Serbia-Kosovo: leader opposizione albanese Basha contrario a idea revisione confini (5)

- "Ogni tentativo di imporre modelli di cambiamenti di confine, non solo minaccerebbe la stabilità della regione, ma metterebbe a rischio anche lo spirito e i principi dell'Unione europea, sui quali ha investito dalla sua nascita ad oggi", ha sostenuto Meta, aggiungendo che "l'Albania è sempre stata e rimane una forte sostenitrice del processo di dialogo fra Kosovo e Serbia, mediato dall'Ue e sostenuto dagli Stati Uniti. La conclusione di questo dialogo dovrebbe rendere la regione ancor più calma e i cittadini più sicuri del loro futuro. Per l'Albania – ha ribadito il capo dello Stato – è di primaria importanza il rispetto dei principi fondamentali sanciti nell'Accordo di Helsinki e nella Carta di Parigi, in particolare il principio che si oppone alle modifiche dei confini". (Alt)