Kosovo: leader Pdk Veseli, costituzione rappresenta base fondante del paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La costituzione kosovara rappresenta la base fondante del paese, e non può essere in alcun modo violata dalle forze politiche. Lo ha dichiarato il leader del Partito democratico del Kosovo (Pdk), Kadri Veseli, intervenendo nel dibattito relativo all’accordo con la Serbia. “Negli ultimi mesi il Pdk ha fatto appello alle altre formazioni e preso iniziative concrete per avvicinare le varie posizioni all’interno del paese verso una situazione di consenso nazionale. La visione del Pdk è chiara e precisa: la violazione della sovranità e dell’integrità territoriale del paese, così come quella della costituzione kosovara, non possono essere tollerate in alcun modo”, ha affermato Veseli, ripreso dall’emittente “Rtk”. “Il Kosovo ha bisogno di un consenso a livello nazionale nel rapportarsi con la Serbia, non di divisioni create appositamente a scopi elettorali”, ha aggiunto il leader del Pdk. (Kop)