Kosovo-Serbia: presidente Thaci riceve leader coalizione di governo, restano divergenze su questione "spartizione territori" (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente Thaci ha detto dopo gli incontri che i leader della coalizione governativa hanno concordato all'unanimità che il dialogo deve proseguire e che lui parteciperà all'incontro del 7 settembre con il presidente serbo Aleksandar Vucic a Bruxelles. A differenza di Haradinaj, Thaci ha ribadito la sua idea sui cambiamenti di confine. "Quello che voglio dire in maniera ufficiale, indipendentemente dal fatto che qualcuno sia o meno così, presenterò la richiesta degli albanesi dalla Valle di Presevo, perché quella parte si unisca al territorio del Kosovo. Non ho alcuna nostalgia per le linee di confine che sono state tratteggiate nei momenti più difficili, quando gli albanesi furono espulsi nel 1956 al tempo del famigerato Aleksandar Rankovic. Quando parlo di correzione, questo significa correggere le ingiustizie che sono state fatte contro il popolo albanese", ha detto Thaci. (segue) (Kop)