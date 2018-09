Kosovo-Serbia: presidente Thaci riceve leader coalizione di governo, restano divergenze su questione "spartizione territori" (3)

- Il capo dello stato kosovaro, in effetti, è stato il primo ad avanzare pubblicamente l'idea di una revisione delle frontiere, parlando di "una correzione dei confini", che a suo parere dovrebbe portare all'unione con il Kosovo della Valle di Presevo, area nel sud della Serbia abitata da una maggioranza albanese. Belgrado da parte sua non si è opposta, mentre il suo presidente Aleksandar Vucic, è sempre stato a favore di una spartizione di territorio fra albanesi e serbi, il che si tradurrebbe in un'unione con la Serbia della parte nord di Mitrovica, località settentrionale del Kosovo abitata da una maggioranza serba. Il capo dello Stato albanese ha sottolineato però che "la sovranità e l'integrità territoriale del Kosovo è una realtà riconosciuta ormai da una solida maggioranza dei paesi membri delle Nazioni unite. Il Kosovo è ormai membro di numerose organizzazioni internazionali e regionali". (segue) (Kop)