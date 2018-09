Kosovo: presidente parlamento Veseli, integrità territoriale "inviolabile" e "sacra"

- L’integrità del territorio del Kosovo è “inviolabile" e sacra”. Lo ha affermato il presidente del parlamento kosovaro Kadri Veseli in conferenza stampa secondo quanto riportato dall’emittente radiofonica “Rtk”. “Gli Stati hanno familiarizzato con questo territorio che ora abbiamo. L'assegnazione non avverrà con le competenze dell’esecutivo ma solo sulla base della Costituzione del Kosovo", ha affermato Veseli secondo cui, la convocazione della sessione dell'Assemblea del Kosovo per la discussione della questione sarebbe “dannosa”. Veseli ha assicurato che il suo partito, il Partito democratico del Kosovo lavorerà per gli interessi nazionali. "Il Pdk sarà nella sessione dell'Assemblea del Kosovo", ha aggiunto Veseli sottolineando che non sarà permessa la divisione del Kosovo. "La Serbia è andata via nel giugno 1999 e non tornerà mai più in Kosovo", ha concluso il presidente dell’Assemblea nazionale di Pristina.(Kop)