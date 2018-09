Speciale difesa: ministro romeno Fifor, Bucarest sostiene processo integrazione europea dei Balcani occidentali

- Il ministro della Difesa romeno Mihai Fifor ha partecipato a Vienna alla riunione informale con i colleghi dell'Ue, esprimendo il sostegno di Bucarest per i processi di integrazione europea in corso nei Balcani occidentali. Lo riferisce il dicastero della Difesa con un comunicato. "Nel primo giorno di lavoro, le discussioni si sono concentrate sui Balcani occidentali, in particolare sugli impegni di politica di sicurezza e difesa comune per la regione e il coinvolgimento dei partner dell'area in progetti e iniziative del settore. In questo contesto, il ministro Fifor ha espresso il sostegno della Romania per i processi in corso nei Balcani occidentali che mirano a stabilizzare la regione, il rafforzamento della sicurezza, lo sviluppo e l'iscrizione dei partner di questa zona nel percorso europeo", si legge nel comunicato. Fifor ha ribadito l'impegno della Romania a sostenere gli sforzi operativi intrapresi nell'operazione Althea in Bosnia-Erzegovina e ha sottolineato l'interesse di Bucarest per includere i Balcani occidentali tra le priorità durante la presidenza del Consiglio Ue da parte della Romania. In questo contesto, il ministro ha ribadito l'importanza del ruolo che Bucarest si assume nella regione, dato il sostanziale impegno e il contributo militare costante sia a livello di Ue – nella missione Eufor Althea in Bosnia-Erzegovina, ma anche sulla linea della Nato- Kfor in Kosovo. "La Romania sostiene gli sforzi per raggiungere le riforme e le tappe che gli Stati della regione devono percorre al fine di avanzare il più rapidamente possibile nell'adesione alle strutture europee ed euro-atlantiche", ha detto il ministro della Difesa nazionale. (Rob)