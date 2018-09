Serbia-Kosovo: leader opposizione albanese Basha contrario a idea revisione confini

- Il leader dell'opposizione albanese di centrodestra Lulzim Basha si è detto oggi contrario all'idea di una possibile revisione dei confini fra Serbia e Kosovo, al fine di raggiungere un definitivo accordo per la soluzione delle dispute bilaterali. "Il Kosovo è già un paese sovrano e questa sovranità è basata nel Piano Ahtisaari, il quale rappresenta il compromesso storico che ha portato all'indipendenza riconosciuta oggi da 111 paesi membri delle Nazione Unite", ha dichiarato in una conferenza stampa Basha, aggiungendo che "i paesi dei Balcani devono lavorare per diventare membri dell'Unione europea, dove i confini non hanno più nessuna rilevanza". Perciò, a suo parere, l'idea della revisione dei confini "è in sostanza un'idea anti-Ue e anti-Nato. L'Unione europea e gli Stati uniti non permetteranno che il loro investimento vada in fumo", ha sostenuto Basha. (segue) (Alt)