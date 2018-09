Serbia-Kosovo: leader opposizione albanese Basha contrario a idea revisione confini (2)

- Nei giorni scorsi, il presidente albanese della Repubblica Ilir Meta si è detto contrario all'idea di "uno scambio di territori" fra Serbia e Kosovo al fine di raggiungere un definitivo accordo per la normalizzazione dei rapporti tra i due paesi. "Il dialogo fra i due paesi è stato avviato non per cambiare la realtà ma per poter procedere verso il suo riconoscimento, a nome della pace e della stabilità, che è anche una precondizione per l'integrazione europea di ambo i paesi. Ogni discussione e dibattito che aiuta a capire e accettare questa realtà è ben accolta. Ogni deviazione da questa realtà, oltre a provocare emozioni e retoriche populistiche, non giova a niente", ha dichiarato Meta. (segue) (Alt)