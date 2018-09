Serbia-Ue: commissario Allargamento Hahn oggi a Belgrado, previsto incontro con premier Brnabic (2)

- L'ambasciatore Fabrizi ha dichiarato, secondo la nota, che l'Unione europea ha investito oltre 30 milioni di euro nella costruzione del ponte e delle infrastrutture di accesso, poiché il ponte serve ad un migliore collegamento nella regione e contribuisce all'ulteriore rafforzamento dell'economia in Serbia. Il capo dello Stato ha ringraziato l'Unione europea per il grande aiuto fornito dall'Ue per la ristrutturazione del ponte di Zezelj, ma anche per tutte le donazioni che sostengono il rafforzamento della società serba, ed in particolare il settore economico. I due interlocutori hanno poi discusso dei progressi di Belgrado nell'ambito del percorso di integrazione europea, come pure dello stato del dialogo Belgrado-Pristina. (segue) (Seb)