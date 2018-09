Bosnia: ex alto rappresentante Ashdown, pericoli da modifiche confini tra Serbia e Kosovo (7)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Intervenuto nei giorni scorsi sulla questione,il premier del Kosovo Ramush Haradinaj ha chiarito di essere anche lui contrario all'idea di scambio dei territori tra i due paesi. Secondo Haradinaj, il Kosovo ha già i propri confini con l'Albania, con il Montenegro, con la Serbia e con l'ex Repubblica jugoslava di Macedonia (Fyrom) e non "c'è nessun motivo di rivederli". In una conferenza stampa a margine dell'incontro informale dei capi di governo dei paesi dei Balcani occidentali, svoltosi a Durazzo in Albania, Haradinaj è tornato a ribadire la sua posizione contraria a quella del presidente del Kosovo Hashim Thaci. "Non credo sia necessaria una nuova creatività per ridisegnare i confini, ma dobbiamo rispettare quelli attuali", ha detto Haradinaj, replicando alle dichiarazioni di ieri di Thaci secondo il quale sono necessari "soluzioni creative" che non rappresenteranno un pericolo per i Balcani "anche se dovessero includere correzioni ai confini". (segue) (Bos)